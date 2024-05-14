Akaryakıt yüklü tanker bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkıp, demir bariyerlere çarparak devrilen akaryakıt yüklü tankerin şoförü Şivan Dönmüş (30), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesi mevkisi, Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Cizre istikametinden gelmekte olan Şivan Dönmüş yönetimindeki 73 AAC 717 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu demir bariyerlere çarpıp devrildi. Araçta sıkışan sürücü kaza yerinde yaşamını yitirirken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dönmüş’ün cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Devrilen tankerden sızan akaryakıtın yanma ihtimali üzerine itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.