Suya yeni zam geldi

İBB Meclisi, Mayıs ayı İSKİ Genel Kurulu toplantısı Saraçhane'de bulunan İBB Başkanlık Binası'nda yapıldı. Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarının görüşerek meclis gündemine getirdikleri su satışı tarife değişikliği de oylanarak kabul edildi.
İSKİ Genel Kurulu’nda zamlı tarifenin oy birliği ile kabul edilmesiyle suya tüm kademelerde ve kullanımlarda yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. İstanbulluların yüzde 75’inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte konutlarda 0-15 metreküp arası 1’inci kademenin birim fiyatı 23.72 liradan 32.28 liraya, 16-30 metreküp arası ikinci kademenin birim fiyatı 34.14 liradan 49.17 liraya yükseltilirken 31 metreküp ve üzeri 3’üncü kademenin birim fiyatı ise 46.49 liradan 71.10 liraya çıkarılmasına karar verildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.