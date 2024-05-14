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Sır ölüm! Çadırda ölü bulundu

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kadir Bektaş (38), yol kenarına kurduğu çadırında ölü bulundu. Bektaş'ın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Sır ölüm! Çadırda ölü bulundu mask
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Tespih satmak için Şanlıurfa'dan gelen ve yol kenarına kurduğu çadırda yaşayan Kadir Bektaş, kendisini uyandırmak için gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar sonucu olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Bektaş’ın gece saatlerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Bektaş’ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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14 May 2024 - 18:38 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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