Sır ölüm! Çadırda ölü bulundu

Tespih satmak için Şanlıurfa'dan gelen ve yol kenarına kurduğu çadırda yaşayan Kadir Bektaş, kendisini uyandırmak için gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar sonucu olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Bektaş’ın gece saatlerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Bektaş’ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA