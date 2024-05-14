- Asayiş

Eski koca vahşeti! Boşandığı eşini öldürüp ardından kendi hayatına son verdi

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İzmir'in Selçuk ilçesinde Birkan Ekren (38), 2 ay önce boşandığı eski eşi Sevim Duman'ı (34) tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Eski koca vahşeti! Boşandığı eşini öldürüp ardından kendi hayatına son verdi mask
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Birkan Ekren, dün 2 ay önce boşandığı eşi Sevim Duman'ın evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra silah sesi duyuldu. Polis ekipleri evin önüne geldiği sırada Ekren, başına dayadığı tabancayı bir kez daha ateşledi. Eve giren ekipler, Birkan Ekren ile Sevim Duman'ı kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ekren ve Duman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Duman'ın geçen şubat ayında, kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu eski eşi Birkan Ekren hakkında 1 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiği, daha sonra ise çiftin mart ayında boşandığı öğrenildi. Ayrıca, Birkan Ekren'in hakaret, tehdit, kapkaç ve kasten yaralamadan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. 

Kaynak: DHA

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14 May 2024 - 18:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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