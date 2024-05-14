- Ekonomi

Emlak Katılım’dan ülke ekonomisine rekor katkı: 98.3 Milyar TL

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Yeni yıl itibariyle medya sektörüne de olağanüstü katkı sağlamayı hedefleyen Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök, Küresel Gazeteciler Konseyi aracılığıyla sektöre sıcak mesaj yolladı.

Emlak Katılım’dan ülke ekonomisine rekor katkı: 98.3 Milyar TL mask
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KURULDUĞU günden bu yana sektörlere yenilikçi ürün ve hizmetleriyle katkı sağlayan Emlak Katılım, 2024 yılı birinci çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürdü. Emlak Katılım’ın 2024 yılı birinci çeyreği itibarıyla ülkemiz ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 98.3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ekonomik büyümeye ve istihdama katkısı yüksek olan sektörlere, sürdürülebilir ve erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdüren Emlak Katılım, 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Öncü ve yenilikçi ürünleriyle sektöre ışık tutan Emlak Katılım, reel sektöre sunduğu katkılar ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 114 oranında artışla birinci çeyrekte net 2 Milyar TL kâr sağlayarak istikrarlı büyümesini sürdürdü.

REKOR BÜYÜME


Emlak Katılım, yılın birinci çeyreği itibarıyla; aktif büyüklüğünü 199.3 Milyar TL, toplanan fonlarını da 157.3 Milyar TL seviyesine yükselterek emin adımlarla yoluna devam ediyor. Emlak Katılım’ın 2024 yılı birinci çeyreği itibarıyla ülkemiz ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı ise 98.3 milyar TL olurken kullandırılan fon büyümesi yüzde 12 düzeyinde gerçekleşti. Emlak Katılım 2024 yılı birinci çeyrek sermaye yeterlilik oranı yasal yükümlülük seviyesinin çok üzerinde yüzde 19 olarak gerçekleşti.
Emlak Katılım kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak sadece ekonomiye değil; yaşadığımız dünyaya, çevremize ve sürdürülebilirliğe de katkı sunmanın öneminin bilinciyle çalışmalarını şekillendirmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, devam, Yüksek, yüzde

14 May 2024 - 18:01 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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