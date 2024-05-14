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Gözde tatil beldesinde olay! Kadınları iş vaadiyle kandırıp fuhuşa zorladılar

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Ülkemizin gözde tatil beldelerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine yurt dışından iş vaadiyle çağrılan kadınları fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle 1'i Kırgızistan uyruklu 5 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.Operasyonda fuhşa zorlanan 17 kadın ise kurtarıldı.

Gözde tatil beldesinde olay! Kadınları iş vaadiyle kandırıp fuhuşa zorladılar mask
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı ve 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Polis, suç şebekesinin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Çok para kazanacaksınız' diyerek ikna etmeye çalışıp, fuhuşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çeken şüphelilerin, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri kaydedildi.

BODRUM VE ANTALYA'DA OPERASYON

Delillerin toplanmasının ardından 10 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Bodrum ve Antalya'da 4 farklı adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 17 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler Kırgızistan uyruklu Gulzade Akylbekova ile Mustafa Can Sarıca, Adnan Bilgin, Mehmet Altıntaş ve Emrah Gür tutuklandı. 

Kaynak: DHA

# Antalya, Yüksek, Emniyet

14 May 2024 - 17:52 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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