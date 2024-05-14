- Asayiş

Trafikte olay! Otobüs ve otomobil sürücüleri birbirine girdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'da belediye otobüsü ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, otobüsün sileceğini ve camını kırdı. Yolcular o anda kısa süreli panik yaşadı.

Trafikte olay! Otobüs ve otomobil sürücüleri birbirine girdi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait ring otobüsü ile bir otomobil ara sokakta karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflar araçlarından indi. Bir süre sonra otobüs şoförü aracına döndü.

YOLCULAR PANİK OLDU

Otomobil sürücüsü, “Bağırma, senin karşında çocuk mu var” diyerek tepki gösterip, önce otobüsün sileceğini sonra da camını kırdı. Otobüs şoförü, “6 milyon bir cam, 6 milyon diye” tepki gösterirken, yolcuların büyük panik yaşadı. Çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilen sürücüler yollarına devam etti

Kaynak: DHA

# etti, var, çocuk, Bir, devam, Otomobil

14 May 2024 - 17:43 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yolcuların ihbar ettiği şoför alkollü çıktı mask
Yolcuların ihbar ettiği şoför alkollü çıktı
Polis cam kırıklarını temizledi mask
Polis cam kırıklarını temizledi
Falezlerden zorla indirildi mask
Falezlerden zorla indirildi
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı mask
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobil, tır ile çarpıştı; sürücü hastaneye kaldırıldı mask
Otomobil, tır ile çarpıştı; sürücü hastaneye kaldırıldı
Korkunç kaza! 35 metreden aşağıya düştü mask
Korkunç kaza! 35 metreden aşağıya düştü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber