Trafikte olay! Otobüs ve otomobil sürücüleri birbirine girdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait ring otobüsü ile bir otomobil ara sokakta karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflar araçlarından indi. Bir süre sonra otobüs şoförü aracına döndü.
YOLCULAR PANİK OLDU
Otomobil sürücüsü, “Bağırma, senin karşında çocuk mu var” diyerek tepki gösterip, önce otobüsün sileceğini sonra da camını kırdı. Otobüs şoförü, “6 milyon bir cam, 6 milyon diye” tepki gösterirken, yolcuların büyük panik yaşadı. Çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilen sürücüler yollarına devam etti.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.