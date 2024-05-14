Nihat Doğan'ın eşinden çarpıcı açıklama: Nihat'ın birçok kadınla ilişkisi var

Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile iki yıl önce evlenmişti ve aynı yıl Badıkan adını verdiği oğulları dünyaya gelmişti. Ancak çiftten geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi. Nihat Doğan ve Arzu Doğan, boşanmaya karar verdi.

Karar sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Arzu Doğan'ın yazdıklarıyla herkesi şoke etti. Doğan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'HİÇ BEKLEMEDİĞİM ŞEYLER GÖRDÜM'



"Evet arkadaşlar, ayrılma nedenimiz budur: 4 yıl bir ilişkimiz oldu, 2 yıl sevgiliydik... Nihat Doğan hep çocuk istedi, sonra evlenmeye karar verdik. Evlendikten sonra çok şey ortaya çıkmaya başladı.Yuvamı kurtarmak için sürekli kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra birçok şeyden şüphelenmeye başladım. Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırmaya karar verdim."

Kaynak: Haber Merkezi