- Magazin

Nihat Doğan'ın eşinden çarpıcı açıklama: Nihat'ın birçok kadınla ilişkisi var

ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Boşanma nedeni herkesi şoke etti. İşte ayrıntılar...

Nihat Doğan'ın eşinden çarpıcı açıklama: Nihat'ın birçok kadınla ilişkisi var mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile iki yıl önce evlenmişti ve aynı yıl Badıkan adını verdiği oğulları dünyaya gelmişti. Ancak çiftten geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi. Nihat Doğan ve Arzu Doğan, boşanmaya karar verdi. 

Karar sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Arzu Doğan'ın yazdıklarıyla herkesi şoke etti. Doğan paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

'HİÇ BEKLEMEDİĞİM ŞEYLER GÖRDÜM'


"Evet arkadaşlar, ayrılma nedenimiz budur: 4 yıl bir ilişkimiz oldu, 2 yıl sevgiliydik... Nihat Doğan hep çocuk istedi, sonra evlenmeye karar verdik. Evlendikten sonra çok şey ortaya çıkmaya başladı.Yuvamı kurtarmak için sürekli kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra birçok şeyden şüphelenmeye başladım. Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırmaya karar verdim."

Kaynak: Haber Merkezi

# başladı, var, Bir, Sosyal, etti, çocuk, açıklama

14 May 2024 - 17:26 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Murat Boz'dan evlilik açıklaması: ''İlişkilere tahammülüm yok..'' mask
Murat Boz'dan evlilik açıklaması: ''İlişkilere tahammülüm yok..''
Şarkıcı Nükhet Duru'dan ilginç açıklama: ''Tayta hala karşıyım... '' mask
Şarkıcı Nükhet Duru'dan ilginç açıklama: ''Tayta hala karşıyım... ''
Engin Öztürk'ten ped açıklaması: Neden bulundurmayayim? mask
Engin Öztürk'ten ped açıklaması: Neden bulundurmayayim?
Oyuncu Ayşegül Çınar eşinden boşandı! Yeni sevgilisiyle... mask
Oyuncu Ayşegül Çınar eşinden boşandı! Yeni sevgilisiyle...
Ünlü şarkıcı Teoman açıkladı! Romanı yolda mask
Ünlü şarkıcı Teoman açıkladı! Romanı yolda
Sıla ile İlker Kaleli evleniyor mu? Ünlü çiftten yanıt mask
Sıla ile İlker Kaleli evleniyor mu? Ünlü çiftten yanıt
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber