Sibiryalı geline Türk usulü düğün

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, İlyas Can Kil (29), iş gezisine gittiği Maldivler'de tanıştığı Rusya’nın Sibirya bölgesinde yaşayan Mariia Sadnova (27) ile Türk usulü düğünle evlendi.

Geçen yıl mart ayında iş gezisi için Maldivler'e giden İlyas Can Kil, burada tanışıp, bir süre görüştüğü Rusya uyruklu Mariia Sadnova'yı, Türkiye'ye dönünce de Mersin'e davet etti. Ailesiyle tanıştıran Kil, kız arkadaşına ikinci davetinde evlenme teklif etti. Yaklaşık 10 bin kilometrelik mesafe nedeniyle Sadnova'nın Sibirya’da yaşayan ailesi, evliliğe önce karşı çıktı ancak Kil'in ailesiyle tanıştıktan sonra razı oldu. Türkiye'ye hayran kalıp yerleşmeye karar veren Sadnova, mesafeleri tanımayıp, Türk usulü düğünle evlendi. Kınası yakılan ve testi kıran Mariia Sadnova, açık havada yapılan düğünle evlendi.

Mersin'de Ayaş bölgesindeki tarihi mekanları gezip, deniz kenarında vakit geçiren Mariia, mutluluğunu dile getirdi. Eşiyle 5 dakika süren tanışmasını anlatan damat İlyas Can Kil ise "Bugün o 5 dakikalık tanışma fırsatı, Mersin Erdemli'ye kadar uzandı. 10 bin kilometre uzaklıktaki eşim Mariia'nın artık bir Mersinli eşi var. Aşkın gücü 10 bin kilometreyi aştı ve buraya kadar geldi" dedi.

'TÜRKÇE ÖĞRENECEK'

Tanıştıktan sonra ara ara görüştüklerini söyleyen Kil, "Ne zaman Türkiye'ye gelebilirsin' dedim. Mayıs ayında 5 günlüğüne geldi. Buraları gezdik. Ailemle tanıştırdım, Türk kültürünü göstermeye çalıştım. İkinci kez geldiğinde evlilik teklifi ettim. Kendisi de kabul etti ve Türkiye'ye yerleşme kararı aldı. Nikahımızı yaptık, çok güzel zaman geçirdik. Kendisi Türkiye'yi çok beğendi. Türkçe öğrenmeye karar verdi" diye konuştu.

'YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ TANITIYORUM'

Kendisinin Ayaş Mahallesi'nden olduğunu belirten İlyas Can Kil, "Yıllardır yurt dışına gidip geldiğim için olabildiğince buraları insanlara göstermeye çalışıyorum. Bir gün Türk kültürünü, Yörük kültürünü eşime tanıtacağım hiç aklıma gelmezdi. Şu anda Sibiryalı eşime Yörük kültürünü tanıtmaya çalışıyorum. Olabildiğince öğreniyor ve gün geçtikçe seviyor. 10 bin kilometre uzaktan benim ve hayatımız için her şeyi bıraktı, buralara geldi" ifadelerini kullandı.

Ailesinin turizmci olduğu için evlilik düşüncelerini yadırgamadığına değinen Kil, "Ama Mariia'nın ailesi ilk başta kabul etmedi. Yeni tanıştığı birisi için 10 bin kilometre uzak gibiydi ama sonunda razı oldu ve evlendik. Çok mutluyuz" dedi.