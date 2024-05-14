Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi bomba iki ayrılık

Her hafta en çok izlenen ilk 3 dizi arasında yer alan Kızıl Goncalar, önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümüyle sezon arası verecek. Ömür Atay’ın yönettiği Şükrü Necati Şahin’in ise yazdığı diziye sezon finali öncesi Cüneyt’in babası Vahit katıldı.

Dizide ilk kez görülen Tolga Tekin hikayede dengeleri değiştirecek. Bu arada iki oyuncu da ekibe veda etti.

Diziye “Ayza” karakteriyle katılan oyuncu Melisa Doğu ile Ayza’nın oğlu Affan’a hayat veren Batuhan Yüzgüleç senaryodaki hikâyeleri bittiği için diziden ayrıldı.

Kaynak: KARAR