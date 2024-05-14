ALKÜ şenlendi

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), baharın gelişini coşkuyla karşılamaya devam ediyor. Her yıl bahar aylarında geleneksel olarak kutlanan “ALKÜ Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği” başladı. Kestel Yerleşkesinde başlayan ve 3 gün boyunca sürecek şenlik alanını; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, ALKÜ Genel Sekreter Vekili Onur Ocakdan, ALKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hasan Uyaroğlu, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ahmet Yüce gezdi. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinliklerde öğrencilerle birlikte oyunlara katılan heyet, onların görüş ve taleplerini de dinlediler.

ŞENLİKLER 3 GÜN BOYUNCA SÜRECEK



14 Mayıs Salı günü başlayan etkinlikler, 3 gün boyunca dolu dolu geçecek. Şenliklerin başlamasıyla alanı ziyaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, “Bahar, doğanın yeniden doğuşunun simgesidir. Baharın güzellikleriyle birlikte burada bulunan her birinizin de yeni başlangıçlara, yeni hedeflere ve yeni başarı öykülerine doğru adımlar atacağına inanıyorum. Üniversite hayatı sadece akademik başarılar değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve sosyal etkileşim için de bir fırsattır. Bu şenlik, deneyimlerinizi zenginleştirmeniz ve unutulmaz anılar biriktirmeniz için eşsiz bir fırsattır dedi.” dedi. Stantların açılmasıyla başlayan etkinliklerin ilk gününde öğrenciler; rodeo, langırt, tırmanma duvarı, masa tenisi ve birçok oyunla şenliklere “Merhaba!” dedi. Bunun yanında Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi tarafından Abeslang Resim Tasarımı, quling etkinliği düzenlendi ve ücretsiz ikramlar sunuldu. Etkinlikler ödüllü yarışmalarla devam etti. Öğrenciler, en uzun süre rodeo üzerinde kalmak için kıyasıya mücadele ettiler. Bunun yanında halat çekme, dart, çöp toplama oyunlarında da birincilere çeşitli ödüller verildi. İlk gün etkinlikleri, konser ve gösterilerle devam etti. ALKÜ Müzik Topluluğu tarafından birbirinden güzel şarkılar seslendirilirken son olarak Geleneksel ve Modern Dans Topluluğu tarafından dans gösterisi yapıldı. Şenlik; 16 Mayıs Perşembe günü Süreyya Ayvazova, Grup Araf ve Ebru Keskin’in konserleriyle son bulacak. (ALKÜ BÜLTEN)

Kaynak: ALANYA BELEDİYESİ