14 May 2024 - 16:51- Magazin G:

Survivor Batuhan Karacakaya beraat etti

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Oyuncu Batuhan Karacakaya, sevgilisine zorla not okutup video çektirdiği iddiasıyla 'şantaj' suçundan 'delil yetersizliği' gerekçesiyle davadan beraat etti.

Survivor Batuhan Karacakaya beraat etti mask
Survivor Batuhan Karacakaya beraat etti
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Oyuncu Batuhan Karacakaya, eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'a şantaj yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İddialara göre Karacakaya, Aslanpay'a "bana video çekeceksin" diye ısrar etmiş ve yazdığı notu zorla okutturarak video çekmişti. Aslanpay'ın şikayeti üzerine Karacakaya hakkında şantaj suçundan dava açılmıştı.

Survivor Batuhan Karacakaya beraat etti

Davanın sonucunda mahkeme, Karacakaya'nın beraatına karar verdi. Mahkeme kararında, Karacakaya'nın Aslanpay'a zorla video çektirdiğine dair yeterli delil olmadığı belirtildi.

Karacakaya, beraat kararının ardından yaptığı açıklamada masum olduğunu savundu ve Aslanpay'ın kendisine iftira attığını söyledi.

Kaynak: KARAR

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14 May 2024 - 16:51 - Magazin

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