Survivor Batuhan Karacakaya beraat etti

Oyuncu Batuhan Karacakaya, eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'a şantaj yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
İddialara göre Karacakaya, Aslanpay'a "bana video çekeceksin" diye ısrar etmiş ve yazdığı notu zorla okutturarak video çekmişti. Aslanpay'ın şikayeti üzerine Karacakaya hakkında şantaj suçundan dava açılmıştı.
Davanın sonucunda mahkeme, Karacakaya'nın beraatına karar verdi. Mahkeme kararında, Karacakaya'nın Aslanpay'a zorla video çektirdiğine dair yeterli delil olmadığı belirtildi.
Karacakaya, beraat kararının ardından yaptığı açıklamada masum olduğunu savundu ve Aslanpay'ın kendisine iftira attığını söyledi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.