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Rus dağcılar, Ağrı Dağı'nda tipiye yakalandı

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'TÜRKİYE'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan 9 Rus dağcı, mayıs ortasında tipiye tutuldu. Rehber Cuma Saltik, tipi karşısında çaresizlik yaşayan dağcıları, zir...

Rus dağcılar, Ağrı Dağı'nda tipiye yakalandı mask
Rus dağcılar, Ağrı Dağı'nda tipiye yakalandı
Rus dağcılar, Ağrı Dağı'nda tipiye yakalandı
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'TÜRKİYE'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan 9 Rus dağcı, mayıs ortasında tipiye tutuldu. Rehber Cuma Saltik, tipi karşısında çaresizlik yaşayan dağcıları, zirveye tırmanamadan aşağı indirmek zorunda kaldığını belirtti.

Ağrı Dağı'na Doğubayazıt rotasını kullanarak çıkmayı hedefleyen 5'i kadın toplam 9 Rus dağcı, 13 Mayıs'ta, tırmanışa deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme köyünden başladı. İlk geceyi 3 bin 300 rakımdaki ana kampta geçiren dağcılar, 14 Mayıs'ta ise kampı, 4 bin 200 metre yüksekliğe çıkardı. Gece yarısından sonra, saat 02.30'da şapka buzullarda tırmanışa geçen ekip, saat 07.30'da deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki zirveye çıkış yolunda tipiye tutuldu. Görüş mesafesinin zaman zaman 2 metreye kadar düştüğü tırmanışta, rehberleri Cuma Saltik, ekibi zirve yapmadan aşağı indirmek zorunda kaldığını söyledi. Rus dağcılar ve rehberler, hızı saatte zaman zaman 80 kilometreye ulaşan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü Ağrı Dağı'nın zirvesinde yaşadıklarının 'kabus' olduğunu değerlendirdi.

14 May 2024 - 16:52 DHA - Gündem

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