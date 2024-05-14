14 May 2024 - 16:46- Gündem G:

Antalya'da evde yangın çıktı! Alzheimer hastası yaşlı adam kurtarıldı

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Serik'te 3 katlı evin birinci katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan Alzheimer hastası yaşlı adamı oğlu kurtardı.

Antalya'da evde yangın çıktı! Alzheimer hastası yaşlı adam kurtarıldı
Antalya'da evde yangın çıktı! Alzheimer hastası yaşlı adam kurtarıldı
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Serik'te yangın çıkan evinde mahsur kalan Alzheimer hastası yaşlı adamı ve kedisini oğlu kurtardı.

Antalya'da evde yangın çıktı! Alzheimer hastası yaşlı adam kurtarıldı

Cumhuriyet Mahallesi'nde Ali Eroğlu'na (85) ait 3 katlı evin birinci katının mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde yalnız olan Eroğlu ve "Kömür" adındaki kedisi, işten eve döndüğü sırada yangını fark eden oğlu Veli Eroğlu (41) tarafından dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın evde hasara neden oldu.

Antalya'da evde yangın çıktı! Alzheimer hastası yaşlı adam kurtarıldı

Veli Eroğlu, gazetecilere, eve yaklaştığında dumanları gördüğünü söyledi.

Babasının Alzheimer hastası olduğu için evden çıkamadığını anlatan Eroğlu, "Hemen eve girdim, babamı dışarı çıkardım, kedinin de camın önünde olduğunu gördüm, onu da aldım, çıktık." dedi.

Kaynak: AA

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14 May 2024 - 16:46 AA Antalya- Gündem

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