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Mayısta kar sürprizi

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Mayıs ayında yurt genelinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle doğuda bulunan kentlerin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Mayısta kar sürprizi mask
Mayısta kar sürprizi
Mayısta kar sürprizi
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İlkbahar aylarında beklenmedik bir dönüşle kış mevsimi geri döndü. Bazı illerin yüksek kesimlerine kar yağışı düştü. Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Sinop, Van, Bayburt, Gümüşhane, Çorum, Çankırı ve Bolu beyaz örtüyle kaplandı.

Mayısta kar sürprizi

ERZURUM

Erzurum'un önemli bir kış turizm merkezi olan Palandöken, geçtiğimiz gece ve sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışıyla yeniden karla kaplandı. Palandöken Kayak Merkezi'ne gidenler kar topu oynadı.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santimetreye ulaştı.

Kent ziyareti için gelen Tamer Mutlu, "Kar, bereket getirir. Erzurum ve Palandöken'e çok yakışıyor. Dağda gezinirken arkadaşlarla kar topu oynadık. Palandöken'in zirvesinden baktığınızda ova yeşil, dağlar beyaz. Muhteşem bir manzara." dedi.

Hava sıcaklığı özellikle geceleri sıfırın altına düşmeye devam ettiğinden, birçok ev ve işyerinde sobalar ve kaloriferler yanmaya devam ediyor.

Mayısta kar sürprizi

KARS

Kars'ta uzun süredir devam eden yağmur zaman zaman kar yağışına dönüşüyor.

Hayvanlarını meraya çıkaran ve beklenmedik kar yağışıyla karşılaşan besiciler, sürülerini köylerine erken götürmek zorunda kaldı.

Ölçülü köyünde sürü sahibi Murat Ulbeyi, "Hayvanlarımızı zor koşullarda otlatıyoruz, ansızın kar yağdık. Hayvanları köye götüreceğiz. Kışlar Kars'ta uzun ve zorlu geçiyor, bahar gelip geçtiğinde de kar yağışı devam ediyor. Üç ay yaz, dokuz ay kış, işte böyle bir memleket. Ege ve Akdeniz'de insanlar şimdi denizlerde, plajlarda dolaşırken biz üç pantolon, dört çift çorap, üç mont ve bir kazak giyiyoruz." şeklinde konuştu.

Mayısta kar sürprizi

AĞRI

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı köylerde kar yağışı etkili oldu. Bölgede küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban İbrahim Artan ve arkadaşları da kar yağışı altında kaldı.

Çobanların karla kaplı arazide hayvanlarını köye götürmeleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mayısta kar sürprizi

ARDAHAN

Ardahan'da kar ve tipi etkili oldu. Gece yarısından sonra başlayan kar yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Sürücüler, 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'na araçlarında zincir takarak ilerledi.

Merkeze bağlı Sütlüce köyünde çok sayıda araç, kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

Kentteki Gürcistan sınırındaki Posof ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçenin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Posof ilçesinde tarım işleriyle uğraşan Cemal Demirci, kar yağışının tarımı olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Kaynak: Karar

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14 May 2024 - 16:37 - Gündem

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