Sanat dünyasının acı günü... Ayten Gökçer vefat etti

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek. Gökçer için devlet töreni yapılmayacak.

ÜNLÜLERDEN VEDA MESAJI YAĞDI

Gökçer'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Melek Baykal. Nilgün Belgün, Hülya Koçyiğit, Güven Hokna gibi isimler usta oyuncuya veda mesajları yağdırdı.

Melek Baykal: "Ayten ablam.. Çok değerliydin benim için... 3 gün önce rüyamdaydın... Çok üzgünüm çok... Hepimizin başı sağ olsun.. Bir tanecik kızı Aslı'ya, torunlarına tüm ailesine sabırlar diliyorum.

Değerli ve güzel kadın huzur içinde uyu... Mekânın cennet olsun. Sizi hiç unutmayacağız."

Armağan Çağlayan: "En çok "ışığımı kapatma şekerim" derdiniz çekimlerde Ayten Hanım… Oysa ki sizin kendi ışığınız zaten şahaneydi … "gel Kanyon'da kahve içip dedikodu yapalım" dediğiniz telefon artık gelmeyecek… Çok üzgünüm… yattığınız yer nurla dolsun…. İncitmesin…. Huzurla uyuyun…"

Suha Uygur: "Türk Tiyatrosu büyük bir yıldızını kaybetti… Ardından bir sürü güzellikler bırakıp veda etti…Her zaman sevgi ve saygıyla anacağım… Cennet mekanınız olsun…"

Güven Hokna: "Duayen oyuncu canım Ayten Gökçer'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Bu dünyadan müthiş iyi bir oyuncu geçti. Mekanı cennet olsun, nurlarda uyusun. Başta kızı Aslı Gökçer Oba'ya ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Çok üzgünüm."

Nilgün Belgün: "Ayten Gökçer... Tiyatro sahnesinin en güzel en iyi oyuncularından biriydi… Çok da eğlenceli matrak bir kadındı. Beni çok severdi ben de ona hayranlıkla bakardım hep.

Yıllar önce Bodrum'daki yazlık evinde gece beni yemeğe davet ettiğinde hazırladığı sofrayı gecenin geç vaktine kadar yaptığımız o muhteşem sohbeti sonra beni kapılara kadar geçirip arabama bindirip parktan " gel gel" diye parktan çıkarışını hiç unutmam. Samimi, sahici, ışığı şahane olan, neşeli güldükçe daha da güzelleşen bir kadındı…

Unutamadığım hep güldüğüm anılarımdan biri de; TV 8'de yaptığım programa davet etmiştim. Kuliste o giyinirken ben de mecmuada Richard Gere röportajını okurken" bu adamın saçlarını kes çöpe at" dedim. O da bana "hangi çöpe atıyorsanız haber verin" demez mi... Oda kahkahadan çınlamıştı. Cennet mekanı olsun ruhu şad olsun. Güle güle güzel kadın…"

Hülya Koçyiğit: "Türk tiyatrosu ve sinemamızın kıymetli isimi Ayten Gökçer'in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Daha dün seni anmıştık oysa ki… Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir an var, o da şu an… Keşke anmışken arasaydım. Başta sevgili kızına, tüm aileye, sevenlerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin."

Derya Baykal: "Türk tiyatrosunun usta ismi Ayten Gökçer için çok üzgünüm... Mekanı cennet olsun...

Başta kızı sevgili Aslı yakınları ve tüm sanat camiasının başı sağolsun, sabırlar dilerim..."

"SANATIYLA DERİN İZLER BIRAKTI"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinema ve tiyatromuzun duayenlerinden Ayten Gökçer’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla ardında derin izler bırakan kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

26 Ocak 1940 tarihinde İstanbul’da doğan Ayten Gökçer, 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne girdi.

Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer aldı 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer alan Gökçer, Türk sinemasına 1965'de “Taçsız Kral” adlı filmle başladı. Bir süre sonra sinemadan daha çok tiyatroya yönelen ünlü isim, “Yedi Kocalı Hürmüz” adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı.

Çok sayıda ödül kazandı 1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı.

"Yılan Hikayesi" gönüllerde taht kurdu 1999 yılında “Yılan Hikayesi” adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Eşi Cüneyt Göçer Ünlü isim, kendi gibi sanatçı Cüneyt Göçer ile evliydi.

ÖDÜLLERİ

1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü 1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü 1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü 1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü 1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü 1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü 1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü 1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü 1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü 1997 Türk İş Kadınları Derneği En İyi Sanatçı ödülü

FİLM VE DİZİLERİ

1965: Taçsız Kral1967: 501 Numaralı Hücre 1967: İçli Kız Funda 1972: Damdaki Kemancı 1973: Anneler Günü 1980: IV. Murat 1981: Bağdat Hatun 1988: Önce Canan 1991: Elif Ana 1999: Yılan Hikayesi (dizi) 2003: Patron Kim (dizi) 2005: Çat Kapı (dizi) 2008: Hoşçakal Güzin 2017: İstanbul Kırmızısı (film)

Kaynak: ODATV