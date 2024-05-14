Alanya Gençlik Hizmetleri’nden Bahar Şenliğinde renkli aktiviteler

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin Kestel yerleşkesinde üç gün sürecek olan Bahar Şenliği başladı. Üniversite öğrencilerinin her zaman yanında olan Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi de şenlikteki yerini aldı. Gençlik Hizmetleri Birimi tarafından şenlik alanında açılan stantlarda öğrenciler çeşitli sanat dallarıyla buluştular. Şenliğin ilk gününde öğrenciler, abeslang (dil çubuğu) resim tasarımı ve quiling (kağıt kıvırma) yaparak, hünerlerini gösterdiler. Akrilik boyayla da yeteneklerini sergileyen öğrenciler, birbirinden güzel resimlerle bu güzel şenliği ölümsüzleştirirken, oldukça eğlenceli vakit geçirdiler. Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi, Filografi, Ebru ve Çömlek Yapımı gibi sanatsal aktivitelerle şenlik boyunca öğrencilerle buluşmaya devam edecek. (Alanya Belediyesi BÜLTEN)
Kaynak: ALANYA BELEDİYESİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.