14 May 2024 - 16:13- Magazin G:

Yaz dizisi 'Yalan'ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu

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Yeni dizi "Yalan", 27 Mayıs Pazartesi seyirciyle buluşacak.

Yaz dizisi 'Yalan'ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu mask
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Kanal D'nin yeni projesi olan “Yalan” dizisinin yayın tarihi açıklandı. Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu‘nun üstlendiği dizi, 27 Mayıs Pazartesi akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak.

DİZİNİN KADROSU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; duygusal bir anne kız hikayesini anlatan Yalan’da Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi ünlü oyuncular rol alıyor.

Hakan İnan’ın yönettiği dizinin senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu yazıyor.

Kaynak: KARAR

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14 May 2024 - 16:13 - Magazin

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