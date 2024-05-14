Antalya'da ruhsatsız muayenehaneye baskın

Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden tespit edilen ve hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulan, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulayan İranlı kişinin kendisini doktor olarak tanıttığı öğrenildi ve ekipler muayenehaneye baskın düzenledi.Olayla ilgili İranlı asıllı kişi ve işletmeyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

Yapılan aramalarda, 10 kullanılmış, 5 açılmış dolgu maddesi, bir kutu içerisinde 2 açılmamış, 1 açılmış iğneyle uygulanan inceltici serum, 2 açılmış bir açılmamış botoks ürünü, 9 açılmamış dolgu çözücü, 6 lokal anestezik ampul, bölgesel uyuşturucu sprey, 8 açılmış ve bir açılmamış gençlik aşısı olarak da bilinen antioksidan madde, 15 açılmış, 5 kapalı saç dökülmesini engelleyici solüsyon, 11 yağ eritici solüsyon flakonu, gözde şişlik ve koyu halka onarımında kullanılan açılmış bir de kapalı ürün, 5 falkon, 3 açık dermapen yüz serumu, 0,5 mililitre kapalı derma roller aparatı, 41 kullanılmamış sarı kapaklı biyokimya kan tüpü, 24 açılmamış içinde sıvı bulunan tanımlanamayan kan tüpü, 16 farklı boylarda damar yolu açmak için kullanılan intraket, bir kutu açılmamış kelebek şekilli intraket, farklı boylarda yarısı kullanılmış 5 kutu şırınga, farklı boylarda bir kısmı kullanılmış 8 kutu iğne ucu, 4 kapalı serum seti, kan almak için kullanılan bir poşet vacutanier ve bir kutu uçları, tüpe alınan kanları ayrıştırmak için kullanılan santrifüj cihazı, 10 mililitre enjektöre çekilmiş ve ne olduğu tespit edilememiş sıvı ele geçirildi.

Kaynak: DHA