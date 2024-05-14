- Gündem

Antalya'da psikolojik sorunları olan kadın apartmanda dehşet saçtı

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'da psikolojik sorunları iddia edilen kadın apartmanda dehşet saçtı. T.A. (50) adlı kadın oturduğu apartmanda ortak olarak kullanılan eşyaları kırdı, asansörün camını yumruklayıp, elektrik kablolarını kesti. Apartman sakinleri o anları kaydı alarak duruma tepki gösterdi.

Antalya'da psikolojik sorunları olan kadın apartmanda dehşet saçtı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'da Gençlik Mahallesi Tınaztepe Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.A., adeta terör estirdi. Binada ortak olarak kullanılan eşyaları parçalayarak kırdı. T.A., ardından binanın elektrik panosundaki elektrik kablolarını kesti ve asansörün camını yumrukladı. Apartmanda oturanların ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri kadını ikna etmekte zorlandı.

'KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETMİYORUZ'

Binada oturanlardan Özcan Zengin, komşularının hasta olduğunu düşündüklerini söyledi. Zengin, “Bütün apartmanı rezil etti. Bütün dükkanları kırdı, geçirdi. Gördüğünüz gibi içerideki elektrik tesisatları da dahil olmak üzere herkese zarar veriyor. Artık apartman sakinleri olarak dayanamıyoruz. Buna bir çözüm istiyoruz. Bütün dükkanların camlarını kırmaya kalkıyor. Elektrik panolarını koparıyor. Asansörleri yıkıyor, kırıyor, şişeler fırlatıyor. Taş, demirleri fırlatıyor. Polis her geldiğinde günde iki kere karakola götürüyor. Tekrar bırakılıyor, geri geliyor. Ne çocuklarımız ne de biz gece gündüz rahat uyuyamıyoruz. Yakınları da kendisi ile ilgilenmiyor. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. 70 yaşındaki annem dışarı çıkamıyor. Apartmanı yaksa sorumlu kim olacak" dedi.

Kaynak: DHA

# Bir, etti, Olacak, Gelen, Antalya

14 May 2024 - 16:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Emine Erdoğan, Tekirdağ'da okul bahçesinde çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti mask
Emine Erdoğan, Tekirdağ'da okul bahçesinde çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti
Palandöken yeniden beyaza büründü; kar topu oynadılar mask
Palandöken yeniden beyaza büründü; kar topu oynadılar
Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' iddialarına 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı mask
Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' iddialarına 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çiftçiler Günü' mesajı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çiftçiler Günü' mesajı
Sürücüler, 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nı araçlarına zincir takarak aştı mask
Sürücüler, 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nı araçlarına zincir takarak aştı
Şırnak’ta sağanak ve dolu ulaşımı aksattı mask
Şırnak’ta sağanak ve dolu ulaşımı aksattı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber