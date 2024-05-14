Antalya'da psikolojik sorunları olan kadın apartmanda dehşet saçtı

Antalya'da Gençlik Mahallesi Tınaztepe Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen T.A., adeta terör estirdi. Binada ortak olarak kullanılan eşyaları parçalayarak kırdı. T.A., ardından binanın elektrik panosundaki elektrik kablolarını kesti ve asansörün camını yumrukladı. Apartmanda oturanların ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri kadını ikna etmekte zorlandı.

'KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETMİYORUZ'

Binada oturanlardan Özcan Zengin, komşularının hasta olduğunu düşündüklerini söyledi. Zengin, “Bütün apartmanı rezil etti. Bütün dükkanları kırdı, geçirdi. Gördüğünüz gibi içerideki elektrik tesisatları da dahil olmak üzere herkese zarar veriyor. Artık apartman sakinleri olarak dayanamıyoruz. Buna bir çözüm istiyoruz. Bütün dükkanların camlarını kırmaya kalkıyor. Elektrik panolarını koparıyor. Asansörleri yıkıyor, kırıyor, şişeler fırlatıyor. Taş, demirleri fırlatıyor. Polis her geldiğinde günde iki kere karakola götürüyor. Tekrar bırakılıyor, geri geliyor. Ne çocuklarımız ne de biz gece gündüz rahat uyuyamıyoruz. Yakınları da kendisi ile ilgilenmiyor. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. 70 yaşındaki annem dışarı çıkamıyor. Apartmanı yaksa sorumlu kim olacak" dedi.

Kaynak: DHA