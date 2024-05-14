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Emine Erdoğan, Tekirdağ'da okul bahçesinde çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti

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⁠CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tekirdağ'daki bir ilkokulun bahçesinde kompost gübreyle çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından,...

Emine Erdoğan, Tekirdağ'da okul bahçesinde çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti mask
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⁠CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tekirdağ'daki bir ilkokulun bahçesinde kompost gübreyle çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Tekirdağ'da okullarında yaptıkları kompost gübreyle çilek yetiştiren öğrencilerin videosunu paylaşarak, "Tekirdağ'da Ticaret Borsası İlkokulu’nun bahçesinde, minik ellerin emeğiyle filizlenen bir mucize var. Bu mucizenin emektarları hepimize, kompostun sürdürülebilir bir çözüm olduğunu, toprağa hayat verdiğini ve gelecek nesiller için daha sağlıklı bir dünya oluşturduğunu ispatlıyor. Bu anlamlı projeyi hayata geçiren eğitimcilerimizi ve doğayla uyumlu bir yaşamı benimseyen sevgili öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

14 May 2024 - 16:09 DHA Ankara- Gündem

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