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Palandöken yeniden beyaza büründü; kar topu oynadılar

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TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken, dün gece ve sabaha karşı yağan karla yeniden beyaza büründü. Palandöken'e çıkanlar, kar topu oynadı.Kentte son bir haftadır etkili olan...

Palandöken yeniden beyaza büründü; kar topu oynadılar mask
Palandöken yeniden beyaza büründü; kar topu oynadılar
Palandöken yeniden beyaza büründü; kar topu oynadılar
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken, dün gece ve sabaha karşı yağan karla yeniden beyaza büründü. Palandöken'e çıkanlar, kar topu oynadı.

Kentte son bir haftadır etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kış sezonu boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken'e çıkanlar, kar topu oynadı. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Gezmeye gelen Tamer Mutlu, "Kar berekettir. Erzurum'a ve Palandöken'e de çok yakışıyor. Biz de gezmek için çıktığımız dağda arkadaşla kar topu oynadık. Palandöken'in zirvesinden baktığımızda ova yeşil iken dağlar beyaz. Tablo gibi görüntü" diye konuştu.

Hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfıra kadar düşmesi nedeniyle birçok ev ve iş yerlerinde soba ve kaloriferler yakılmaya devam ediyor.

14 May 2024 - 15:52 DHA Erzurum- Gündem

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