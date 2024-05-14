Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çiftçiler Günü' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'nde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Alın terleriyle toprağı sulayan, emekleriyle onu üretime, ürüne dönüştüren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. Dünya Çiftçiler Günü'nün tüm çiftçilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, çiftçilerimize bereketli bir yıl temenni ediyorum" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.