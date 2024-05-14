Alanya İskelesi pisliğin içinde kaldı

Alanya’nın en işlek yerlerinden Rıhtım Caddesi’nde kanalizasyon taşkınları yaşanmaya devam ediyor. Gün içinde başlayan taşkın vatandaşları çileden çıkardı. Yoğun kokudan şikayetçi olan vatandaşlar, yetkililerden de istenilen çözümü bulamadığını ve yetkililere ulaşamadıklarını dile getirdi.

BU GÖRÜNTÜ ALANYA’YA YAKIŞMIYOR

Alanya'nın vitrini konumunda olan, tarih ile denizin buluştuğu Rıhtım Caddesi’nde yaşanan bu sıkıntı turizm kentine de yakışmıyor dedirtti. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Alanya’nın tanıtımı noktasında her gün yeni bir proje üretilirken, Alanya’nın vitrini konumundaki İskele’nin bu halleri hayal kırıklığına sebep oldu. Görüntü kirliliğinin yanı sıra lağım taşkınının ardından oluşan pis kokuya dayanamayan yerli ve yabancı turistler de bölgeden geçerken burunlarını kapatarak geçmesi gözlerden kaçmadı. (RAMAZAN ÖZDEMİR)