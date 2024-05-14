Alanya İskelesi pisliğin içinde kaldı

Alanya’nın en işlek yerlerinden Rıhtım Caddesi’nde kanalizasyon taşkınları yaşanmaya devam ediyor. Gün içinde başlayan taşkın vatandaşları çileden çıkardı. Yoğun kokudan şikayetçi olan vatandaşlar, yetkililerden de istenilen çözümü bulamadığını ve yetkililere ulaşamadıklarını dile getirdi.
BU GÖRÜNTÜ ALANYA’YA YAKIŞMIYOR
Alanya'nın vitrini konumunda olan, tarih ile denizin buluştuğu Rıhtım Caddesi’nde yaşanan bu sıkıntı turizm kentine de yakışmıyor dedirtti. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Alanya’nın tanıtımı noktasında her gün yeni bir proje üretilirken, Alanya’nın vitrini konumundaki İskele’nin bu halleri hayal kırıklığına sebep oldu. Görüntü kirliliğinin yanı sıra lağım taşkınının ardından oluşan pis kokuya dayanamayan yerli ve yabancı turistler de bölgeden geçerken burunlarını kapatarak geçmesi gözlerden kaçmadı. (RAMAZAN ÖZDEMİR)
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.