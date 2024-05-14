Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor?

TRENDYOL Süper Lig'de bu sezon 26 Mayıs tarihinde oynanacak maçlarla sona erecek. Bu yıl özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, ve Trabzonspor'un yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi bekleniyor. Süper Lig'e yeni yükselen Göztepe ve Eyüpspor ise transfer planlaması yapmaya şimdiden başladı. Futbolseverler ise Süper Lig'de transfer sezonunun başlangıç tarihini araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önümüzdeki sezona ilişkin planlamayı açıkladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu senede 1. Transfer Dönemi, Trendyol Süper Lig başladıktan sonra da devam edecek. Süper Lig'de 2024-2025 sezonu Ağustos ayının ilk haftası başlayacak. TFF'den yapılan açıklamada, 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran - 13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı belirtildi. İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025'te başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek.

YENİ SEZON AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig ve 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos, TFF 2. Lig ise 31 Ağustos ve 1 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacak. TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek. Spor SERVİSİ