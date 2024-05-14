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Sürücüler, 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nı araçlarına zincir takarak aştı

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ARDAHAN'ın Posof ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar ve tipinin etkili olduğu 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nda sürücüler araçlarına zincir takarak ilerleyebildi.Doğu'da bir s?...

Sürücüler, 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nı araçlarına zincir takarak aştı mask
Sürücüler, 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nı araçlarına zincir takarak aştı
Sürücüler, 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nı araçlarına zincir takarak aştı
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ARDAHAN'ın Posof ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar ve tipinin etkili olduğu 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nda sürücüler araçlarına zincir takarak ilerleyebildi.

Doğu'da bir süredir etkisini sürdüren yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Ardahan'da gece başlayan kar yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Merkeze bağlı Sütlüce köyü yakınlarında kar yağışı sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı araç sürücüleri zincir takarak yoluna devam edebildi.

Kentin Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof’ta da kar yağışı etkili oldu. Yeşile bürünen ilçe merkezinin aksine yüksek kesimler yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan-Posof arasındaki 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nda ulaşım güçlükle sağlandı. Sürücüler, araçlarına zincir takmak zorunda kaldı.

Posof ilçesinde tarımla uğraşan Cemal Demirci, kar yağışının tarımı olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Bu arada Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de kar etkili oldu. İlçenin Akyumak köyünde ekili arazi karlar altında kaldı.

14 May 2024 - 14:42 DHA Ardahan- Gündem

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