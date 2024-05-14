Şırnak’ta sağanak ve dolu ulaşımı aksattı

ŞIRNAK'ta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Kumçatı bölgesi suyla kaplanınca eski Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapandı. Suyun etkisini kaybetmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.
Şırnak’ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte kent merkezi ve Şırnak-Cizre eski yolunda ulaşımda aksamalar oldu. Kumçatı bölgesinde yağmur suyu eski Şırnak-Cizre yolunu kaplayınca trafik ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 1 saat sonra suyun çekilmesiyle yol yeniden araç trafiğine açıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.