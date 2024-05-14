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Şırnak’ta sağanak ve dolu ulaşımı aksattı

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ŞIRNAK'ta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Kumçatı bölgesi suyla kaplanınca eski Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapandı. Suyun etkisini kaybetmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Şırnak’ta öğ...

Şırnak’ta sağanak ve dolu ulaşımı aksattı mask
Şırnak’ta sağanak ve dolu ulaşımı aksattı
Şırnak’ta sağanak ve dolu ulaşımı aksattı
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ŞIRNAK'ta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Kumçatı bölgesi suyla kaplanınca eski Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapandı. Suyun etkisini kaybetmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

Şırnak’ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte kent merkezi ve Şırnak-Cizre eski yolunda ulaşımda aksamalar oldu. Kumçatı bölgesinde yağmur suyu eski Şırnak-Cizre yolunu kaplayınca trafik ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 1 saat sonra suyun çekilmesiyle yol yeniden araç trafiğine açıldı.

14 May 2024 - 14:42 DHA - Gündem

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