- Ekonomi

Bomba iddia: “Gram altın 4 bin TL olacak!” Ünlü ekonomist tarih vererek duyurdu

ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü ekonomist, gram altın için önemli bir tarih verdi. O tarihte gram altın 4 bin TL seviyesine ulaşacak.

Bomba iddia: “Gram altın 4 bin TL olacak!” Ünlü ekonomist tarih vererek duyurdu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Elinde gram altın bulunanlar dikkat! Uzman bir isimden kritik uyarı geldi. Altın piyasası, bu yılın başından beri büyük bir yükseliş trendinde. Geçen yılın en kazançlı yatırım aracı olan gram altına olan talep artıyor. Altın, her zaman güvenli bir liman olarak görülüyor ve yine en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer alıyor.

Yatırımcılar bu konuda ekonomistleri takip etmeye devam ederken altın piyasasını Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Gökay Tuğsavrol değerlendirdi. Tuğsavrol, bir programa katılarak altın fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Piyasalarda bir sakinlik olduğunu ve geçen hafta altının zirveye çıktığını belirtti.

“Gram Altın İçin Tarih Verdi”

Alım fırsatları hakkında önerilerde bulunan Tuğsavrol, kademeli alımların daha iyi olacağını vurguladı. Ayrıca, Amerika Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve enflasyon rakamlarının açıklanacağı günlerde gram altında ufak artışlar olabileceğini söyledi.

Öte yandan, Altın ve Piyasa Uzmanı Tuğsavrol, gram altın için bir tarih verdi. Temmuz ayında gram altının 3 bin TL civarında olabileceği beklentisi içinde olduklarını ifade eden Gökay Tuğsavrol, yıl sonunda ise gram altın fiyatının 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında olabileceğini dile getirdi.

# Bir, devam, Yer, ifade

14 May 2024 - 14:36 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

30 bin TL verilecek! Emekli, asgari ücretli, memura herkese ödeme yapılacak mask
30 bin TL verilecek! Emekli, asgari ücretli, memura herkese ödeme yapılacak
TBMM onayı verdi! Emeklilere verilecek ek ödeme 11000 TL’ye yükseldi! Tüm emeklilere mask
TBMM onayı verdi! Emeklilere verilecek ek ödeme 11000 TL’ye yükseldi! Tüm emeklilere
Asgari ücret için ikinci zam geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı mask
Asgari ücret için ikinci zam geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayı verdi! Vatandaşlara faizsiz 750.000 TL destek verilecek mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayı verdi! Vatandaşlara faizsiz 750.000 TL destek verilecek
Devletten kadınlara 11.290 TL destek ödemesi! Yarın PTT’den alabilirsiniz mask
Devletten kadınlara 11.290 TL destek ödemesi! Yarın PTT’den alabilirsiniz
TOKİ’den yeni konut projesi! Aylık 7500 TL taksitle 2+1 ev sahibi olabilirsiniz! Satışlar başlıyor mask
TOKİ’den yeni konut projesi! Aylık 7500 TL taksitle 2+1 ev sahibi olabilirsiniz! Satışlar başlıyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber