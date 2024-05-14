Bomba iddia: “Gram altın 4 bin TL olacak!” Ünlü ekonomist tarih vererek duyurdu

Elinde gram altın bulunanlar dikkat! Uzman bir isimden kritik uyarı geldi. Altın piyasası, bu yılın başından beri büyük bir yükseliş trendinde. Geçen yılın en kazançlı yatırım aracı olan gram altına olan talep artıyor. Altın, her zaman güvenli bir liman olarak görülüyor ve yine en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer alıyor.

Yatırımcılar bu konuda ekonomistleri takip etmeye devam ederken altın piyasasını Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Gökay Tuğsavrol değerlendirdi. Tuğsavrol, bir programa katılarak altın fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Piyasalarda bir sakinlik olduğunu ve geçen hafta altının zirveye çıktığını belirtti.

“Gram Altın İçin Tarih Verdi”

Alım fırsatları hakkında önerilerde bulunan Tuğsavrol, kademeli alımların daha iyi olacağını vurguladı. Ayrıca, Amerika Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve enflasyon rakamlarının açıklanacağı günlerde gram altında ufak artışlar olabileceğini söyledi.

Öte yandan, Altın ve Piyasa Uzmanı Tuğsavrol, gram altın için bir tarih verdi. Temmuz ayında gram altının 3 bin TL civarında olabileceği beklentisi içinde olduklarını ifade eden Gökay Tuğsavrol, yıl sonunda ise gram altın fiyatının 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında olabileceğini dile getirdi.