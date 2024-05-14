Soruşturmada flaş gelişme! Üç polis müdürü gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adı geçen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 3 polis müdürü gözaltına alındı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında açığa alınan üç polis müdürünün evinde savcılık talimatıyla dün arama yapılmıştı.

Halktv'nin haberine göre; soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BAHÇELİ 'KOMPLO' DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugün partisinin grup toplantısında 3 emniyet müdürünün açığa alınmasıyla ilgili konuştu. Bahçeli, ‘Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir” dedi. Bahçeli, “Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir. Bu kan içen vampirlerin aklını başına alması, etrafımızda iftira ve ihanet duvarı örmeye kalkışmalarının ağır sonuçları olacağını bilmeleri, akıbetleri için 15 Temmuz gecesine dikkatle bakmaları ikaz ve ihtarımdır. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye’dir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı 9 Mayıs’ta başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı’nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Görevden uzaklaştırma açıklamasından sonra da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatılmıştı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması aşamasında gizli tanık olan ve elektronik kelepçe olmasına rağmen yurt dışına kaçtığı öne sürülen Serdar Sertçelik’İn, yurt dışına kaçırılmasında ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki işlemlerin devam ettiği, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun hazırlanmasının ardından şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatılacağı belirtilmişti.

Kaynak: Karar