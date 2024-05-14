14 May 2024 - 14:10- Ekonomi G:

KAMU BANKALARINDAN DÜŞÜK FAİZLİ 50 BİN TL KREDİ FIRSATI!

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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank müşterilerine müjdeli haber! Nakit sıkıntısı yaşayanlar için düşük faiz oranlarıyla 50.000 TL kredi kampanyası başlatıldı. Bu kampanya ile ihtiyaçlarınızı karşılamak artık daha kolay ve uygun şartlarda! Detaylı bilgi ve başvuru için en yakın şubeye bekleniyorsunuz.

KAMU BANKALARINDAN DÜŞÜK FAİZLİ 50 BİN TL KREDİ FIRSATI! mask
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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine yönelik özel bir kredi kampanyasıyla karşınızda. 50.000 TL’ye kadar olan bu kredi, düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen en yakın şubemize uğrayın. İhtiyaçlarınız için size en uygun finansal çözümü bulmaya hazırız!

Nakit sıkıntısı çeken herkes için büyük fırsat! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın düşük faizli 50.000 TL kredi kampanyası ile ihtiyaçlarınıza çözüm bulun. Hızlı ve kolay başvuru için şimdi harekete geçin!

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14 May 2024 - 14:10 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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