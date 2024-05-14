- Gündem

Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

ABONE OL Google News Sayfamız

VAN'ın Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Çetin Şeylan (37), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurland...

Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
+9
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

VAN'ın Çatak ilçesindeki Belbuka Üs Bölgesi yolu Hırsız Tepe güvenlik noktasına yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Çetin Şeylan (37), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şabaniye Mahallesi'nde düzenlenen törene, Van Valisi Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, şehidin yakınları, askeri erkan ve yüzlerce kişi katıldı. Şabaniye Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazından sonra şehit Çetin Şeylan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi alana getirilerek öz geçmişi okundu. 3 çocuk babası Çetin Şeylan, okunan duaların ardından Şabaniye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şehidin 12 yaşındaki kızı Sema ise herkesi gözyaşlarına boğdu. Babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döken Sema, "Baba bizi niye bıraktın. Baba mekanın cennet olsun" diyerek dakikalarca gözyaşı döktü. Törende, gözyaşlarını tutamayan şehit yakınlarını jandarma personeli teselli etmeye çalıştı.

14 May 2024 - 14:02 DHA Van- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Alanya Belediyesi'nden temizlik atağı mask
Alanya Belediyesi'nden temizlik atağı
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tam not mask
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tam not
Kazada ölen üniversiteli Elif'i, boş kalan sırasında karanfiller ve fotoğraflarıyla andılar mask
Kazada ölen üniversiteli Elif'i, boş kalan sırasında karanfiller ve fotoğraflarıyla andılar
1700 yıllık yer altı şehri, çökme tehlikesine karşı ziyarete kapatıldı mask
1700 yıllık yer altı şehri, çökme tehlikesine karşı ziyarete kapatıldı
Kurban Bayramı öncesi uzmanından 'kene' uyarısı mask
Kurban Bayramı öncesi uzmanından 'kene' uyarısı
Osmanlı'nın şifahanesi Bayezid Külliyesi'nin 'Deliler Mezarlığı' zamana yenik düştü mask
Osmanlı'nın şifahanesi Bayezid Külliyesi'nin 'Deliler Mezarlığı' zamana yenik düştü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber