Önce otomobilin sonra itfaiye aracının motor bölümüne giren kediyi çıkarmaya çalıştılar

MERSİN’de bir otomobilin motor bölümüne giren kedi, kurtarmak için gelen itfaiye ekiplerinden kaçtı. Kedi daha sonra itfaiye aracının motor bölümüne girdi. Görevlilere zor anlar yaşatan kedi, buradan çıkarılıp, yaşam alanına salındı.
Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi’nde, sabah işe gitmeye hazırlanan bir kişinin aracından kedi sesi geldi. Otomobilini Merkez İtfaiye Grup Amirliği'ne getiren ismi öğrenilemeyen kişi, görevlilere durumu anlattı. Görevliler, kediyi aracın motor kısmından çıkarmaya çalıştı. Kedi, bir süre sonra buradan çıkıp kaçtı. Bu kez de İtfaiye aracının motor kısmına giren kediyi görevliler çıkarmaya çalıştı. Uzun uğraşların ardından ardından çıkarılan kedi getirildiği bölgeye bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.