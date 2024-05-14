İslam Memiş’ten bu 5 güne dikkat çekti! Altın, Borsa, Dolar ve Euro yatırımcılarına uyarı

Detaylar:

İslam Memiş, TV 100’deki yazısında, küresel piyasalarda ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu verilerin, dolar, euro ve emtia fiyatlarında yeni fiyatlamalara neden olabileceğini belirtti.

Fed’in Eylül’de faiz indirme ihtimalinin yüzde 61 olarak fiyatlandığını ifade eden Memiş, enflasyon verisi ve Powell’ın açıklamalarının piyasalardaki ihtimallerin güncellenmesine yol açacağını dile getirdi.

Beklentiler:

İslam Memiş, BIST100 endeksindeki dalgalanmanın devamını ve dolar/TL kuru aralığında oyalanmanın sürmesini beklediğini belirtti. Ayrıca, ons altın ve gram altın için negatif yönlü hareketler öngördü.

Diğer değerlendirmelerde ise EUR/USD paritesi, ons gümüş ve Bitcoin (BTC) fiyatları üzerine beklentilerini paylaşan Memiş, dolar endeksinin ise bu hafta güçlenmesini öngördü.

İslam Memiş, yatırımcılara haftalık analizlerinde dolar karşısındaki varlıklar için negatif, doların ise pozitif olmasını beklediğini ifade etti.