Türkiye 48 adet Typhoon Tranche 3A savaş uçağı aldı! İşte Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri

BBC tarafından aktarıldığı üzere Türkiye ve İngiltere 10 milyar dolar değerinde olduğu ifade edilen kapsamlı bir savunma tedariki için görüşmeler devam ediyor. Görüşülen tedarikin kapsamında Eurofighter Typhoon savaş uçakları (24 veya 48 adet), C-130J kargo uçakları, 3 adet fırkateyn ve M-60 tanklarında kullanılmak için yeni motorlar yer alıyor.

Eurofighter Typhoon’un F-16 Block 70 satışında kabul edilmeyecek şartların sürülmesi durumu için bir alternatif olarak düşünülebilir ancak Eurofighter Typhoon ve F-16 Block 70’in farklı mimarilere sahip olduğu göz ardı edilmemelidir. Motor, alt sistemler, hava-yer mühimmatları gibi konulardaki farklar Eurofighter Typhoon’un satın alındığı takdirde Hava Kuvvetleri’ne entegrasyonunu zorlaştıracaktır.

Türkiye’nin İngiltere’den Type-23 sınıfı fırkateyn aldığı iddiası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki gün önce İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın davetlisi olarak Londra’ya gitmişti. Marine Deal News‘in iddiasına göre Milli Savunma Bakanlığı İngiltere’den ikinci el Type-23 sınıfı fırkateyn tedarik etmek üzere sözleşme imzaladı.

İlk olarak 1987 yılında hizmete giren Type-23 sınıfı fırkateynlerin 12 adedi Birleşik Krallık tarafından aktif olarak kullanılıyor. Türkiye’nin kaç adet gemi aldığı ile ilgili bilgi paylaşılmazken bu sınıftaki en yeni gemi 2000 yılında envantere girdi.

Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri

Eurofighter Typhoon, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil, çift motorlu, kanart delta kanatlı, çok rollü savaş uçağı.

Tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerindendir.

Genel özellikleri

İki adet Eurojet EJ200 motoruna sahip, tek ve çift pilotlu versiyonları olan, en yüksek hızı 2.390 km/s olan av - bombardıman uçağıdır.

Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)

Mürettebat: 1 (2)

Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)

Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)

Kanat Alanı: 51.2 m²

Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)

Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg

Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)

Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)

Maksimum hız :Yüksek İrtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)

Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)

Menzil: 2900 km (1,800 mil)

Servis Yarıçapı: 19812 m (65,000 ft [343] [344] )

Tırmanış: 315 m / s [345] (62.000 ft / dak [346] )

İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15

Silahlar

Toplar: 27mm'lik Mauser BK-27 topuna sahiptir

Füzeler: AGM-84 Harpoon, AGM-88 HARM, AGM Armiger, AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM, AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, MBDA Meteor, ALARMs, Storm Shadow (AKA "Scalp EG"), Brimstone, Taurus, Penguin

Bombalar: Paveway 2, Paveway 3, Geliştirilmiş Paveway, JDAM