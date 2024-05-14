Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşını bakanlıkta resmi törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Umerov, onur kıtasını selamladı. Bakanlar, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.