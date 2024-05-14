14 May 2024 - 13:22 - Gündem

Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşını bakanlıkta resmi törenle karş?...