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Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi

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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşını bakanlıkta resmi törenle karş?...

Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi mask
Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Ukraynalı mevkidaşını bakanlıkta resmi törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Umerov, onur kıtasını selamladı. Bakanlar, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

14 May 2024 - 13:22 DHA Ankara- Gündem

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