Memurlara Temmuz 2024 maaş zammı bu sabah açıklandı! Milyonların beklediği karar

Artık 6 aylık enflasyon oranında zam konusunda rakamlar netleşti. TÜİK’in Mayıs ve Haziran aylarında açıklayacağı enflasyon oranlarının sırasıyla %2 ve %1.5 olması bekleniyor. Bu durumda, memurlara %20 ile %23 arasında bir zam yapılacağı tahmin ediliyor.

Bu verilere göre, 2024 Temmuz ayında en düşük memur maaşı 32 bin liradan 39 ila 40 bin lira arasına yükselecek. Bu zam beklentisi, memurlar arasında büyük bir heyecanla karşılanıyor ve maaşlardaki artışın ekonomik koşullara olumlu bir katkı sağlayacağı öngörülüyor.