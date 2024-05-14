14 May 2024 - 12:55- Ekonomi G:

Memurlara Temmuz 2024 maaş zammı bu sabah açıklandı! Milyonların beklediği karar

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Milyonlarca memur, Temmuz zammı konusunda netleşen rakamları merakla bekliyor. TÜİK’in son açıkladığı verilere ve enflasyon tahminlerine göre, uzmanlar maaş zammını artık kesin olarak öngörebiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamuda tasarruf politikası ve yaptığı açıklamalar, memurların maaş zammı konusunda sürpriz bir beklenti içerisine girmemelerine neden oluyor.

Memurlara Temmuz 2024 maaş zammı bu sabah açıklandı! Milyonların beklediği karar mask
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Artık 6 aylık enflasyon oranında zam konusunda rakamlar netleşti. TÜİK’in Mayıs ve Haziran aylarında açıklayacağı enflasyon oranlarının sırasıyla %2 ve %1.5 olması bekleniyor. Bu durumda, memurlara %20 ile %23 arasında bir zam yapılacağı tahmin ediliyor.

Bu verilere göre, 2024 Temmuz ayında en düşük memur maaşı 32 bin liradan 39 ila 40 bin lira arasına yükselecek. Bu zam beklentisi, memurlar arasında büyük bir heyecanla karşılanıyor ve maaşlardaki artışın ekonomik koşullara olumlu bir katkı sağlayacağı öngörülüyor.

# Bir, en düşük

14 May 2024 - 12:55 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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