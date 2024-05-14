Yargıtay Başkanlığı'na Ömer Kerkez seçildi

YARGITAY Başkanlığı seçimi 37'nci turda sonuçlandı. Oyların 193'ünü alan 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, yeni Yargıtay Başkanı seçildi.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması üzerine Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için 25 Mart'ta sandık başına gitti. Yaklaşık 1,5 ay süren oylamalarda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Anayasa'ya göre; her 5 turda bir yeniden adaylık başvuruları alınıp tekrar eden seçimlerde adaylar arasında yer alan 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 8'inci kez adaylık başvuruları alınmadan önce Yargıtay üyelerine gönderdiği mesajla, süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtay'ın kurumsal itibarının korunması amacıyla seçimlerden çekildiğini bildirdi. Dün 8'inci kez adaylık başvuruları alınarak 36'ncı tur oylaması ile devam edildi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez'in aday olduğu 36'ncı turda, Akarca 111, Kerkez 169 aldı.

Yargıtay Konferans Salonu'nda bugün gerçekleştirilen 37'nci tur oylamasında 324 Yargıtay üyesi oy kullandı. Olayların 193'ünü Ömer Kerkez, 103'ünü de Mehmet Akarca aldı. Ayrıca, oyların 20'si geçersiz, 8'i de boş kullanıldı. Bu sonuçla salt çoğunluk sağlanarak, yaklaşık 1,5 ay süren seçimlerin galibi olan 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, yeni Yargıtay Başkanı seçildi. Ömer Kerkez, 4 yıl boyunca Yargıtay Başkanı olarak görev yapacak.

ÖMER KERKEZ

Ömer Kerkez, 1 Temmuz 1966'da Antakya'da doğdu. Antakya Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden eğitim gördü. Askerliğini Trabzon'da yapan Kerkez, Hatay Hakim/Savcı Adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet Savcılıkları, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdür ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine seçilen Ömer Kerkez, 14 Şubat 2023'te Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanlığı'na seçildi. Bugün de Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Kerkez, evli ve 3 çocuk babası.