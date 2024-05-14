14 May 2024 - 11:40- Ekonomi G:

30 bin TL verilecek! Emekli, asgari ücretli, memura herkese ödeme yapılacak

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Halkbank, milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretliye müjdeli bir haberle geldi: 30.000 TL’ye kadar olan ihtiyaç kredisi için onaylar verildi! Banka, hızlı ihtiyaç kredisi paketini sunarak, ekonomik zorluk içinde olan herkesin acil nakit ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor. Başvurular, 31 Mayıs’a kadar alınacak.

30 bin TL verilecek! Emekli, asgari ücretli, memura herkese ödeme yapılacak mask
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Halkbank’ın yeni ihtiyaç kredisi kampanyası, emekli, memur ve asgari ücretli olan herkes için geçerli. Banka, 30.000 TL’ye kadar olan ihtiyaç kredisi için düşük faiz oranları ve 36 aya kadar vadeli ödeme seçenekleri sunuyor. Başvurular, Halkbank şubelerinden veya dijital bankacılık platformlarından kolayca yapılabilir.

Kredi miktarı ve ödeme planlarına bir göz atalım: 30.000 TL için belirlenen faiz oranı %5,45. Bu durumda, aylık taksit miktarı 2.323,12 TL olurken, toplam geri ödeme tutarı ise 83.632,32 TL olacak. Şu anda Halkbank’ın bu kredi paketi en uygun seçenek olarak öne çıkıyor.

Başvuruların şubelerden veya dijital bankacılık platformlarından yapılabildiği bu kampanya, 31 Mayıs’a kadar geçerli. Hızlı ve kolay başvuru süreci ile dikkat çeken Halkbank, başvuruları onaylanan müşterilere aynı gün içinde kredi ödemelerini yapacak. Bu fırsatı kaçırmamak için son başvuru tarihi olan 31 Mayıs’a kadar başvurularınızı yapmayı unutmayın!

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14 May 2024 - 11:40 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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