Kartalkaya beyaz örtüyle kaplandı

BOLU'da 2 bin rakımlı kayak merkezi Kartalkaya, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Kentin yüksek kesimlerinde, dün hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan, sezonun kapandığı kayak merkezi Kartalkaya'da da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan karla birlikte 2 bin rakımlı kayak merkezindeki pistler ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.