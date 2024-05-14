- Gündem

Kartalkaya beyaz örtüyle kaplandı

ABONE OL Google News Sayfamız

BOLU'da 2 bin rakımlı kayak merkezi Kartalkaya, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.Kentin yüksek kesimlerinde, dün hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı...

Kartalkaya beyaz örtüyle kaplandı mask
Kartalkaya beyaz örtüyle kaplandı
Kartalkaya beyaz örtüyle kaplandı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BOLU'da 2 bin rakımlı kayak merkezi Kartalkaya, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerinde, dün hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan, sezonun kapandığı kayak merkezi Kartalkaya'da da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan karla birlikte 2 bin rakımlı kayak merkezindeki pistler ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

14 May 2024 - 11:32 DHA Bolu- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Alanya Belediyesi'nden temizlik atağı mask
Alanya Belediyesi'nden temizlik atağı
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tam not mask
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tam not
Kazada ölen üniversiteli Elif'i, boş kalan sırasında karanfiller ve fotoğraflarıyla andılar mask
Kazada ölen üniversiteli Elif'i, boş kalan sırasında karanfiller ve fotoğraflarıyla andılar
1700 yıllık yer altı şehri, çökme tehlikesine karşı ziyarete kapatıldı mask
1700 yıllık yer altı şehri, çökme tehlikesine karşı ziyarete kapatıldı
Kurban Bayramı öncesi uzmanından 'kene' uyarısı mask
Kurban Bayramı öncesi uzmanından 'kene' uyarısı
Osmanlı'nın şifahanesi Bayezid Külliyesi'nin 'Deliler Mezarlığı' zamana yenik düştü mask
Osmanlı'nın şifahanesi Bayezid Külliyesi'nin 'Deliler Mezarlığı' zamana yenik düştü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber