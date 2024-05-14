14 May 2024 - 11:19- Ekonomi G:

TBMM onayı verdi! Emeklilere verilecek ek ödeme 11000 TL’ye yükseldi! Tüm emeklilere

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından alınan yeni bir karar, emeklilere umut ışığı olmaya aday. TBMM onayıyla, emeklilere verilecek ek ödeme miktarı 11.000 TL olarak belirlendi. Bu karar, milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek nitelikte.

TBMM onayı verdi! Emeklilere verilecek ek ödeme 11000 TL’ye yükseldi! Tüm emeklilere mask
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Emekli vatandaşlar için bu ek ödeme fırsatı, maddi anlamda rahatlama sağlayacak nitelikte. Ancak bu ödemenin alınabilmesi için belirli şartlar bulunuyor. Öncelikle, maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan emekliler bu ödemeden faydalanabilecekler. Ziraat Bankası, emeklilere yönelik sunduğu finansal desteklerle bilinen bir kurum olup, bu ödeme ile emeklilere sağladığı katkıyı bir adım ileriye taşıyor.

Emeklilik için yaş sınırı da belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yaş sınırı 75 olarak belirlenmiş olup, bu yaş sınırını aşan emekliler bu ödeme imkanından yararlanabilecekler. Bu kapsamda, emeklilik dönemini yaşayan ve maaşını Ziraat Bankası aracılığıyla alan vatandaşlar için bu ödeme önemli bir destek niteliği taşıyor.

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik sunduğu kredi fırsatlarıyla da bilinmektedir. 11.000 TL’lik ek ödeme imkanıyla birlikte, Ziraat Bankası emeklilere özel kredi seçenekleri sunmaya devam etmektedir. Emekliler, ihtiyaç duydukları durumlarda bu kredi imkanlarından faydalanarak hayatlarını kolaylaştırabilirler. Bu kapsamda, Ziraat Bankası’na başvurarak 11.000 TL emekli kredisine sahip olabilirler.

# Bir, devam

14 May 2024 - 11:19 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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