TBMM onayı verdi! Emeklilere verilecek ek ödeme 11000 TL’ye yükseldi! Tüm emeklilere

Emekli vatandaşlar için bu ek ödeme fırsatı, maddi anlamda rahatlama sağlayacak nitelikte. Ancak bu ödemenin alınabilmesi için belirli şartlar bulunuyor. Öncelikle, maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan emekliler bu ödemeden faydalanabilecekler. Ziraat Bankası, emeklilere yönelik sunduğu finansal desteklerle bilinen bir kurum olup, bu ödeme ile emeklilere sağladığı katkıyı bir adım ileriye taşıyor.
Emeklilik için yaş sınırı da belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yaş sınırı 75 olarak belirlenmiş olup, bu yaş sınırını aşan emekliler bu ödeme imkanından yararlanabilecekler. Bu kapsamda, emeklilik dönemini yaşayan ve maaşını Ziraat Bankası aracılığıyla alan vatandaşlar için bu ödeme önemli bir destek niteliği taşıyor.
Ziraat Bankası, emeklilere yönelik sunduğu kredi fırsatlarıyla da bilinmektedir. 11.000 TL’lik ek ödeme imkanıyla birlikte, Ziraat Bankası emeklilere özel kredi seçenekleri sunmaya devam etmektedir. Emekliler, ihtiyaç duydukları durumlarda bu kredi imkanlarından faydalanarak hayatlarını kolaylaştırabilirler. Bu kapsamda, Ziraat Bankası’na başvurarak 11.000 TL emekli kredisine sahip olabilirler.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.