14 May 2024 - 10:48- Ekonomi G:

Asgari ücret için ikinci zam geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı

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Milyonlarca çalışanın gözü, asgari ücrete yapılacak ikinci zamda! Ocak ayında yüzde 49’luk bir artışla 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya çıkarılan asgari ücretin ardından, işçilerin ve çalışanların merakla beklediği soru şu: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı? Bu sorunun cevabını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı.

Asgari ücret için ikinci zam geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı mask
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Bakan Işıkhan’ın HaberGlobal televizyonundaki açıklamaları, asgari ücretle ilgili kritik bir dönemin habercisi niteliğinde. İşte detaylar…

Bakan Işıkhan, HaberGlobal’deki canlı yayında, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle milyonlarca çalışanın dikkatle takip ettiği bu konuda Işıkhan, geçmiş dönemdeki artışları hatırlatarak mevcut durumu değerlendirdi.

“Yani bir sene önce 8 bin 500 lira olan asgari ücret iki katına çıkarılarak 17 bin lira olarak belirlendi. Dolayısıyla temmuzda artış yapılmayacağını dikkate alarak bu seviye belirlenmiş durumdaydı” diyen Bakan Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesinde hükümetin doğrudan rol almadığını vurguladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu konuda karar verdiğini ifade eden Işıkhan, “Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz’da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı” şeklinde konuştu.

Ekonomik denge ve istikrarın önemine vurgu yapan Bakan Işıkhan, hükümetin kalıcı refah artışını hedeflediğini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Özellikle istihdamı artırma hedefine odaklanacaklarını ve çalışanlara, memurlara ve emeklilere yönelik desteklerin devam edeceğini vurguladı.

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14 May 2024 - 10:48 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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