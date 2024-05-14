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TÜİK: Tavuk eti, yumurta ve içme sütü üretimi arttı

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında bir önceki aya göre tavuk eti, tavuk yumurtası ve içme sütü üretiminin arttığını açıkladı.TÜİK, Mart 2024 dönemine ilişkin kümes hayvancıl...

TÜİK: Tavuk eti, yumurta ve içme sütü üretimi arttı mask
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında bir önceki aya göre tavuk eti, tavuk yumurtası ve içme sütü üretiminin arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2024 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; tavuk eti üretimi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artarak 204 bin 912 ton oldu. Tavuk yumurtası üretimi de yüzde 3,3 oranında artarak 1 milyar 790 milyon 81 bin adet oldu. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 3,4 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 2,7 arttı, hindi eti üretimi yüzde 16,9 arttı. Ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,7 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 7,5 arttı, hindi eti üretimi yüzde 26,5 arttı.

TOPLANAN SÜT MİKTARI YÜZDE 9 ARTTI

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9 oranında artarak 982 bin 322 ton oldu. İçme sütü üretimi, yüzde 4,7 oranında artarak 139 bin 794 ton olarak gerçekleşti. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 arttı. Ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,3 arttı, ayran üretimi yüzde 10,6 arttı, yoğurt üretimi yüzde 5,1 arttı, içme sütü üretimi yüzde 0,8 arttı, tereyağı üretimi yüzde 13,3 arttı. Ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,3 arttı, ayran üretimi yüzde 16,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 10 arttı, içme sütü üretimi yüzde 2,5 arttı, tereyağı üretimi yüzde 17,7 arttı.

14 May 2024 - 10:41 DHA Ankara- Gündem

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