Ardahan'da hava sıcaklığı düştü, yüksek kesimlere kar yağdı

ARDAHAN'da hava sıcaklığı dün gece sıfırın altına düşünce yüksek kesimlere kar yağdı.
Kentte hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 2 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle şehri çevreleyen Ayyıldız Dağı ve tarihi tabyalar, karla beyaza büründü. Havaların soğuk gitmesi nedeniyle dolaplara kaldırılan kışlık giyecekler yeniden çıkarıldı. Bazı ev ve iş yerlerinde de özellikle akşamları, soba ve kaloriferler yakılıyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.