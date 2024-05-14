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Ardahan'da hava sıcaklığı düştü, yüksek kesimlere kar yağdı

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ARDAHAN'da hava sıcaklığı dün gece sıfırın altına düşünce yüksek kesimlere kar yağdı.Kentte hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 2 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle şehri çev...

Ardahan'da hava sıcaklığı düştü, yüksek kesimlere kar yağdı mask
Ardahan'da hava sıcaklığı düştü, yüksek kesimlere kar yağdı
Ardahan'da hava sıcaklığı düştü, yüksek kesimlere kar yağdı
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ARDAHAN'da hava sıcaklığı dün gece sıfırın altına düşünce yüksek kesimlere kar yağdı.

Kentte hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 2 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle şehri çevreleyen Ayyıldız Dağı ve tarihi tabyalar, karla beyaza büründü. Havaların soğuk gitmesi nedeniyle dolaplara kaldırılan kışlık giyecekler yeniden çıkarıldı. Bazı ev ve iş yerlerinde de özellikle akşamları, soba ve kaloriferler yakılıyor.

14 May 2024 - 10:27 DHA Ardahan- Gündem

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