Devletten kadınlara 11.290 TL destek ödemesi! Yarın PTT’den alabilirsiniz

Konuyla ilgili Akşam Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül, bir köşe yazısıyla destek detaylarını aktardı. Çalışan anne ve bakıcılara sağlanacak olan bu destek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Avrupa Birliği projesi kapsamında evinde eğitimli bakıcı çalıştıran kadınlara yönelik olarak sunulacak.

Anneler İçin Aranan Şartlar:

Destek, 36 aylık olana kadar en fazla 12 ay süreyle kullanılabilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir illerinde çocuğuyla aynı adreste ikamet eden ve tam zamanlı bir işte SSK’lı olarak çalışan anneler başvurabilecek.

Başvuru tarihinde 0-24 aylık çocuğu bulunan ve 0-36 ay çocuk bakımı eğitimi almış bakıcı sağlayabilecek anneler destekten 12 ay boyunca faydalanabilecek.

Bakıcılar İçin Aranan Şartlar:

Bakıcıların 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Bakılacak çocuğun ailesiyle herhangi bir bağı olmamalı ve bakıcı, 0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitim almış ve belgeye sahip olmalı.

Ayrıca, lise veya üniversitelerde çocuk bakıcılığıyla ilgili bölümlerden mezun olması ve bakacağı çocukla aynı adreste ikamet etmesi gerekiyor.

Tüm bu şartları sağlayan anneler ve bakıcılar, destekten yararlanma hakkına sahip olacak. Projenin ikinci döneminin haziran ayında başlaması planlanıyor.