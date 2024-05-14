14 May 2024 - 09:54- Ekonomi G:

TOKİ’den yeni konut projesi! Aylık 7500 TL taksitle 2+1 ev sahibi olabilirsiniz! Satışlar başlıyor

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TOKİ bünyesinde faaliyet gösteren Emlak Müzayede, yakın bir zamanda bir dizi yeni konut satışı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu yeni konutlar, vatandaşların uygun koşullarla ev sahibi olmasını sağlayacak. Peki, bu konut satışları nasıl gerçekleşecek?

TOKİ’den yeni konut projesi! Aylık 7500 TL taksitle 2+1 ev sahibi olabilirsiniz! Satışlar başlıyor mask
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Açık Artırmayla Konutlar Sahibini Bulacak

Emlak Müzayede’nin yayınladığı duyurulara göre, TOKİ konutlarının satışları belirli dönemlerde açık artırma yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Satışlarda belirli bir peşinat alındıktan sonra kalan miktar taksitlere bölünerek ödenebiliyor.

Başvuru yapacak olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. 18 yaşını geçmiş herkes başvuruda bulunabilir. Bu şartlar, Emlak Müzayede aracılığıyla gerçekleştirilecek satışlar için geçerlidir.

TOKİ Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru sahiplerinin kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması ve daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması gerekiyor.
Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmiş veya il nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor.
Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.
Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilir; birden fazla başvuru geçersiz sayılır.
TOKİ Konut Fiyatları

TOKİ tarafından satışa sunulacak olan 2+1 konutların 7.500 TL’den başlayan taksitlerle satılması bekleniyor.

Başvurular Başlıyor

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk TOKİ duyurusunun ardından, Emlak Müzayede bugün bir açıklama yaparak yakın bir zamanda TOKİ konut satışlarının gerçekleştirileceğini duyurdu. Satışlar, İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Antalya gibi birçok ilde gerçekleşecek. Takipte kalın!

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14 May 2024 - 09:54 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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