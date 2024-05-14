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Bin liraya photoshop yaptırdığı yol izin belgesi, Afgan yolcuyu ele verdi

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ERZURUM'da, Afganistan uyruklu İbrahimi Bismillah (19), Ankara'ya gitmek için vatandaşı Abdul Jalal Saıghanı (34) adına düzenlenen yol izin belgesinin benzerini bin lira karşılığında photoshop ile yaptır...

Bin liraya photoshop yaptırdığı yol izin belgesi, Afgan yolcuyu ele verdi mask
Bin liraya photoshop yaptırdığı yol izin belgesi, Afgan yolcuyu ele verdi
Bin liraya photoshop yaptırdığı yol izin belgesi, Afgan yolcuyu ele verdi
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ERZURUM'da, Afganistan uyruklu İbrahimi Bismillah (19), Ankara'ya gitmek için vatandaşı Abdul Jalal Saıghanı (34) adına düzenlenen yol izin belgesinin benzerini bin lira karşılığında photoshop ile yaptırınca yakalandı.

İç savaş yaşanan ülkesinden kaçarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra Erzurum'da ikametine izin verilen Afganistan uyruklu İbrahimi Bismillah, Ankara'ya gitmek istedi. Erzurum Tren Garı'na giden İbrahimi Bismillah, Ankara'ya seyahat edeceğini ifade ederek yol izin belgesini Devlet Demiryolları gişe memuruna verdi. Bismillah'ın belgesini sahte olduğunu fark eden TCDD görevlisi cep telefonu ile belgenin QR kodunu okuttu. Belgenin orijinal olmadığı, fotoğrafın ve kimlik bilgilerinin farklı kişiye ait olduğunu gören personel, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede İbrahimi Bismillah'ın yol izin belgesindeki fotoğrafın photoshop ile sonradan eklendiğini tespit etti. Bismillah, yol izin belgesini tanımadığı bir kişinin kendisinden bin TL alarak hazırladığını söyledi. Ekipler İbrahimi Bismillah'ı evrakta sahtecilikten işlem yapmak üzere Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürdü.

14 May 2024 - 09:52 DHA Erzurum- Gündem

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