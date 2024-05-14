B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı: 25.000 TL maaş bağlanıyor

İŞKUR’un yayınladığı bilgilere göre, bay-bayan otobüs şoförü kadrosu için başvurular 6 Mayıs 2024 ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuruların şahsen yapılacağı belirtilirken başvuru adresi İstiklal Mahallesi’nde bulunuyor.

Başvuru şartları arasında, 24 yaşını doldurmamış olma, en az ilkokul mezunu olma, D sınıfı sürücü ehliyeti, SRC-2 belgesi ve psikoteknik belgesi gibi kriterler yer alıyor. Başvuruda bulunacak adayların gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen adrese başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Alımların belirsiz süreli olduğu ve toplamda 20 kişinin işe alınacağı açıklandı. Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde toplamda 10’ar kişi işe alınacak. Başvurusu uygun bulunan adaylar, mülakat yer ve zamanı hakkında SMS ile bilgilendirilecek. Bu nedenle adayların başvurularını zamanında yapmaları önem taşıyor.