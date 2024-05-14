Öğretmenler dikkat! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının yüzde 50’si ile sözlü mülakattan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmesine karar verildi.
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RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanı, KPSS puanının yüzde 50’si ile mülakat puanının yüzde 50’si alınarak belirlenecek
Çorum Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.