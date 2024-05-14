Emekliye fatura bedava oldu! İşte şartı...

Türkiye genelinde emeklilerin maaşlarının açlık sınırının altında kalması ve yeni yıl ile birlikte enflasyonun artmasıyla birlikte yaşadıkları geçim sıkıntıları kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor.



Bu durum karşısında, belediyeler geçim sıkıntısı yaşayan emekliler için önemli bir adım atarak milyonlarca emeklinin yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.



Karabük Belediyesi, kent genelinde yaşayan emekliler için toplu taşıma ücreti ve su faturası konusunda önemli bir destek paketi açıkladı.

Özellikle akaryakıt ve enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte toplu taşıma ücretlerinde yaşanan yükseklik, emeklilerin mali yükünü artırmıştı. Bu çerçevede belediye, emeklilerin bu zorlu dönemde daha az zorlanması için somut bir adım atmaya karar verdi.



Karabük'te yaşayan emekliler artık toplu taşıma hizmetinden ve su faturalarından ücret ödemeyecekler. Bu uygulama, emeklilerin günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir destek olarak değerlendiriliyor. Karabük Belediyesi, emeklilerin ekonomik olarak rahatlamalarına katkı sağlamak amacıyla bu ve benzeri uygulamaları hayata geçirmeye devam edecek.

MECLİS’TE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin kentte yaşayan emeklilere yönelik toplu taşıma ve su kullanımında ücretsiz faydalanma imkanı sunma duyurusu, belediye meclisinin olağanüstü toplanmasına sebep oldu ve alınan karar oybirliğiyle kabul edildi.

Bu karar, emeklilerin ekonomik zorluklarını bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlamaktadır. Karabük Belediyesi'nin bu önemli adımı, emeklilerin yaşam standartlarını koruyarak onlara ekonomik rahatlık sağlama çabasını yansıtmaktadır.



Belediye meclisi tarafından onaylanan bu düzenleme, emeklilere yönelik ekonomik sıkıntıları azaltma yolunda atılan etkili bir adım olarak değerlendirilebilir.

Kaynak: Kamu Son Haber