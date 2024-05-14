- Spor

Aziz Yıldırımdan flaş başkanlık açıklaması!

ABONE OL Google News Sayfamız

Aziz Yıldırım'ın tekrar Fenerbahçe başkanı adayı olup olmayacağı konusunda net bir açıklama yaptı.

Aziz Yıldırımdan flaş başkanlık açıklaması! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

20 yıl boyuncu Fenerbahçe Başkanı olarak görev yapan Aziz Yıldırım, seçimlerden yeniden başkan adayı olma kararı verdi.

Aziz Yıldırım Haziran'da yapılacak kongrede başkanlığa tekrardan adaylığını koyacak.

Aziz Yıldırım 2018 yılında yapılan seçimlerde Fenerbahçe Başkanlığı görevini Ali Koç'a devretmişti.

En son Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanlığı adaylığından çekildiğini açıklarken Ali Koç ise yeniden başkan adayı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Kamu Son Haber

# yıldırım, Son

14 May 2024 - 04:39 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

'Biz bugün iki puan kaybettik diyebilirim' mask
'Biz bugün iki puan kaybettik diyebilirim'
Aziz Yıldırım adaylığını açıklıyor. Toplantı tarihi belli oldu mask
Aziz Yıldırım adaylığını açıklıyor. Toplantı tarihi belli oldu
Alanyasporlu yıldızın talipleri artıyor mask
Alanyasporlu yıldızın talipleri artıyor
Son dakika - Aziz Yıldırım FB başkanlığına aday oluyor mask
Son dakika - Aziz Yıldırım FB başkanlığına aday oluyor
Eski Trabzonsporlu futbolcu hakkında skandal olay! Yeni takımına kendisi yerine ikizini gönderdi mask
Eski Trabzonsporlu futbolcu hakkında skandal olay! Yeni takımına kendisi yerine ikizini gönderdi
Kadıköy'de ''Ali Koç istifa'' sesleri mask
Kadıköy'de ''Ali Koç istifa'' sesleri
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber