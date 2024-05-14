Aziz Yıldırımdan flaş başkanlık açıklaması!

20 yıl boyuncu Fenerbahçe Başkanı olarak görev yapan Aziz Yıldırım, seçimlerden yeniden başkan adayı olma kararı verdi.
Aziz Yıldırım Haziran'da yapılacak kongrede başkanlığa tekrardan adaylığını koyacak.
Aziz Yıldırım 2018 yılında yapılan seçimlerde Fenerbahçe Başkanlığı görevini Ali Koç'a devretmişti.
En son Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanlığı adaylığından çekildiğini açıklarken Ali Koç ise yeniden başkan adayı olduğunu açıklamıştı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.